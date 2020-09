Stand: 24.09.2020 09:30 Uhr - NDR 90,3

Vele ne’e Corona-Infektschonen

De Tahl vun ne‘e Corona-Infektschonen an en Dag sünd bunnswiet op en hoog Niveau. De Gesundheitsämter hebbt dat Robert-Koch-Institut bet Middernacht tweedusenduneenhunnertdreeunveertig ne’e Fälle mellt. In Hamborg hett dat Gesundsheitsamt güstern achtunsöventig ne’e Inkeftschonen to weten kregen. // Stand 24.09.2020 Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 24.09.2020 | 09:30 Uhr