Stand: 24.09.2020 09:30 Uhr - NDR 90,3

Ünnernehmer Runn

Hamborgs grote Ünnernehmen wüllt in de Corona-Kries, dat een dörch mehr Digitaliseeren mit weniger Bürokratie utkümmt. Dat is bi en Runn rutsuert, wo se mit Peter Tschentscher in’t Raathuus snackt hebbt. Foffteihn Lüüd weren dorbi, ünner annern de Baversten vun de Haspa un vun denn Koophuusbedriever ECE. Se hebbt ok noch doröver snackt, wat de Geschäften an noch en Sünndag bavento open maken köönt un wat de Mehrwertstüer för längere Tiet ünnen blieven kann. // Stand 24.09.2020 Kl. 9:30

