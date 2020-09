Stand: 22.09.2020 09:30 Uhr - NDR 90,3

Verhanneln över Fehmarnbelt-Tunnel

Wat de Plaans för dat Boen vun en Fehmarnbelt-Tunnel angeiht, dor verhannelt siet Klock negen dat Bunnsverwaltensgericht in Leipzig över. Klaagt hebbt ünner annern twee Ümweltverbänn. Se sünd bang, dat Naturschutzgebiet Fehmarnbelt kunn dor dull ünner lieden un ok de Vagelschutzgebiete blangenan. Dat Gericht hett för't Verhanneln in dat Grootverfohren bet to söven Daag inplaant. // Stand: 22.09., Klock 09:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 22.09.2020 | 09:30 Uhr