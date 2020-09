Stand: 22.09.2020 09:30 Uhr - NDR 90,3

Flegers schüllt weg vun't Kerosin

Bi Airbus sünd se an't Arbeiden an Flegers ahn Emissionen - un Hamborg kunn womööglich bi't Entwickeln en grote Rull spelen. So hett dat Weertschopssenater Michael Westhagemann seggt. Dor achter steken deit, dat in Hamborg al doran forscht warrt, woans man Energie ut Waterstoff kriegen kann. Airbus hett künnig maakt, se wüllt bet tweedusendfiefundörtig dree Fleger-Typen op de Been stellen, de mit Waterstoff andreven warrt. // Stand: 22.09., Klock 09:30

