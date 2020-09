Stand: 16.09.2020 10:15 Uhr - NDR 90,3

Scheffler-Anstellte wüllt op de Straat gahn

Düütschlandwiet wüllt de Anstellten vun den Auto-Toleverer Scheffler op de Straat gahn. Se wüllt dorgegen demonstreren, dat veel Lüüd rutsmeten warden schüllt. Ok vör den Standuurt in Billbrook wüllt se sik versammeln. En Deel vun de hunnert Jobs steiht dor op de Kipp. De Rest vun de Mitarbeiders schall in Tokunft kumplettemang blots noch vun to Huus ut arbeiden. / Stand: 16.09.20 Klock 09:30

