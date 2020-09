Stand: 11.09.2020 09:30 Uhr - NDR 90,3

Hamborg maakt sik praat för de Grippe

De Dokters un Aftheken in Hamborg hebbt so veel Grippe-Impfstoff bestellt as noch nie nich toför. De Aftheker-Vereen geiht dorvun ut, dat dat Middel to’n Sprütten för all Risikogruppen utreken deit. Wegen de Corona-Pandemie schullen sik düt Johr man vör allen öllere un kranke Lüüd gegen de Gripp impfen laten. Bavento denn ok all, de in Krankenhüüs, bi Dokters un Pleegheimen arbeiten doot.

// Stand: 11.09.2020, Kl. 9:30

