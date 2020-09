Stand: 10.09.2020 09:30 Uhr - NDR 90,3

Gefohrgöder in'n Haven

Ok goot een Maand na dat gräsige Explodeern in Beirut, dor hett Hamborg keen Överblick öber Fracht in'n Haven, vun de en Gefohr utgeiht. Dat hett de Senaat op en Anfraag vun de Links-Frakschoon in de Börgerschop togeven. Alleen siet Mai sünd in Hamborg mehr as sövendusend Tunnen Ammonium-Nitrat verladen worrn. Dat is vun disse Chemikalie dreemal so veel as dat, wat in Beirut de Binnenstadt demoleert hett. // Stand: 10.09., Klock 09:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 10.09.2020 | 09:30 Uhr