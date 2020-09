Stand: 10.09.2020 09:30 Uhr - NDR 90,3

Wat warrt ut de Moria-Lüüd?

Na dat grote Füer in dat greeksche Flüchtlingslager Moria, dor hett dat güstern Avend in Hamborg en spontane Protestakschoon geven. Sowat bi dusendsösshunnert Lüüd sünd vun't Schanzenviertel na'n Fischmarkt trocken un hebbt verlangt, dat Flüchtlinge ut dat Lager opnahmen warrt. De Minschen, de nu ahn Ünnerdack sünd, de will Grekenland nu op Scheep un in Telten ünnerbringen. // Stand: 10.09., Klock 09:30

