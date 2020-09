Stand: 10.09.2020 09:30 Uhr - NDR 90,3

Sirenen warrt utprobeert

De Hamborger Behöörden maakt opmerksam dorop, dat vundaag Klock ölven in de Stadt un in ganz Düütschland de Sirenen hulen schüllt. An dissen Dag warrt öövt, woans Behöörden bi Terroranslääg oder Naturkatastrophen de Minschen wohrschauen köönt. Ünner annern schüllt ok Henwiesen to'n Wohrschauen op Reklametafeln opdükern, un Katastrophenschützers sünd op de Straten ünnerwegens. // Stand: 10.9., Klock 09:30

