Mehr Wulken as Sünn, aver dat blifft tomeist överall dröög, bi blots noch achtteihn Graad. Nu (Klock negen) sünd dat in Curslaak twölf Graad, un ut Noordwest weiht en mauen, köhligen Wind. Morgen kriggt de Sünn wedder mehr de Böverhand, bi bet to twintig Graad. // Stand: 10.9., Klock 09:30

