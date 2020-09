Stand: 08.09.2020 09:30 Uhr - NDR 90,3

„Peking“ wedder in Hamborg

Bummelig foffteihndusend Hamborgers hebbt güstern de Elv lang tokeken as de „Peking“ wedder na Huus kamen is na‘n Hamborger Haven. De histor’sche Veermaster kööm tohoop mit tweehunnert Bote as se an’t Havenmuseum in’n Hansahaven fastmaakt hett. Negenteihnhunnertunölven weer de „Peking“ bi Blohm un Voss vun’n Stapel lopen. Se schall nu dat Wohrteken vun’t ne’e Düütsche Havenmuseum warrn. //Stand 08.09.2020 Kl. 9:30

