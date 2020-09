Stand: 08.09.2020 09:30 Uhr - NDR 90,3

Retheklappbrüüch maakt Arger

De Retheklappbrüüch, de noch nich so richtig funktioneert, sorgt in’n Hamborger Haven ümmer noch för Maleschen. Bi en Anfraag vun de CDU is rutkamen, dat de Brüüch, de eerst veer Johr oold is, al mehr as fofftig Mal sparrt warrn müss. De CDU will dorüm en ne’en Plaan för de Tokunft vun de Brüüch hebben. De Senaat hoolt dorgegen, dat Maleschen in de eersten Johren mit dorto höört. // Stand 08.09.2020 Kl. 9:30

