Ne’e Datenbanken

Dat warrt in Tokunft wull nich mehr so licht, sien Stroom- oder Gasanbeder ümmer wedder to wesseln. Wat de NDR un de Südeutsche Zeitung rutfunnen hebbt, is ünner annern de Schufa dorbi, en ne’e Datenbank op de Been to stellen. Energie-Toleverers kunnen denn ne seggen to ne’e Kunnen, de jo bi‘n Wessel oft Geld as Bonus bekaamt. De düütschen Behöörden för Datenschutz wüllt bald doröver Raat slaan, wat düsse Datenbanken rechtens sünd. // Stand 08.09.2020 Kl. 9:30

