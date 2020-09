Stand: 08.09.2020 09:30 Uhr - NDR 90,3

Demo op Finkwarder

Mit en Autokorso wüllt Airbus-Mitarbeiders hüüt Vörmiddag op Finkwarder dorgegen demonstrereen, dat Arbeidssteden afboot warrn schüllt. An den Aktschoonsdag vun de IG Metall gegen de Künnigen is ok plaant, dat Lüüd in Stood un Bremen op de Straat gaht. De Warkschop fordert Kottarbeid oder de Veer-Daag- Week, üm Arbeidsplätz to redden. Dörch de Coronakries sünd bi Airbus ornlich Opdrääg wegbroken, so dat se nu in’n Norden mehr as dreedusend Arbeitsplätz strieken wüllt. // Stand 08.09.2020 Kl. 9:30

