Corona-Toslag för Krankenhüüs

Ok Minschen, de in’t Hospital in de Pleeg warkt, schüllt nu en Corona-Toslag kriegen. Dor sünd sik Krankenkassen un Krankenhüüs enig worden, schrifft de dpa. Dat enkelte Hospital schall woll fastleggen, wokeen en Toslag kriggt un woveel Geld dat sien schall; dat richt’t sik dorna, wo dull un woveel de Pleger mit Corona-Kranken to doon harr. Betto gifft dat so’n Extra-Geld blots in de Olenpleeg. / Stand: 03.09.20 Klock 09:30

