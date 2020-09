Stand: 02.09.2020 09:30 Uhr - NDR 90,3

Homo- un Transsexuelle hebbt to lieden

Meist jedeen drütten Homosexuellen in Düütschland warrt bi de Arbeit diskrimineert, bi Transsexuelle is dat sogor meist jedeen tweten. Dat kann een ut en Studie vun't Düütsche Institut för Wirtschopsforschung rutlesen. Faken warrt se utgrenzt, slechtmaakt oder jem warrt op't Fell rückt. Dorüm snackt se ok nich över jemehr sexuelle oder geschlechtliche Identität.// Stand: 02.09.2020, Kl. 9:30

