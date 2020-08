Stand: 26.08.2020 10:15 Uhr - NDR 90,3

Corona-Oplagen in Hamborg

Dat Corona-Oplagen opweekt warrt, dor will Hamborg vörsichtig blieven. De Senaat will noch töven, bet sik Bund un Länners eenig worden sünd. Güstern hebbt se man besloten, dat Mannschopp-Sport bi de Amateure tokamen Maand wedder makt warden dörf. Ok för Saunas, Büffets un de Daagspleeg schall wedder mehr moeglich sein. Prostitutschoon blifft in Hamborg dorgegen wiederhen verbaden. / Stand: 26.08.20 Klock 09:30

