Stand: 25.08.2020 09:30 Uhr - NDR 90,3

Corona-Risikogegenden

De Tahl vun Corona-Risikogegenden, de geiht na baven. Vun hüüt Nacht af an wohschaut de Bunnsregeren ok dorför, na Paris un ümto un an de franzö‘sche Mittelmeerküst to reisen. De Gesundheitsminister vun’n Bund un Länner, de hebbt middelwiel en ne’et Vörgahn mit Lüüd, de ut Risikogegenden torüchkaamt. De schüllt eerstmal fief Daag lang in Quarantään. Wenn se denn negativ testet warrt, köönt se wedder rut. //Stand 25.08.2020 Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 25.08.2020 | 09:30 Uhr