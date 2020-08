Stand: 21.08.2020 09:30 Uhr - NDR 90,3

Woans geiht dat wieder mit Nawalny?

De Kritiker vun de Regeren in Russland, Alexej Nawalny, de schull egentlich in Düütschland vun Dokters versorgt warrn. Mööglicherwies hett he sik vergift. Middewiel is aver kloor, dat Nawalny nich utreisen dröff. De Dokters in Russland seggt woll, dat dat vunwegen sien Gesundheit gor nich goot is för em, wenn de düütschen Dokters em mitnehmen doot. Totiets geiht dat aver noch veel hen un her in düsse Saak. Eerst wörrn de Poppieren fardig, denn hebbt se doch wedder ne seggt.

// Stand: 21.08.2020, Kl. 9:30

