Boarbeiders wüllt mehr Geld hebben

In ganz Düütschland gaht vundaag Boarbeiders ut Protest op’e Straat. Se wüllt mehr Geld hebben un verlangt, dat de Grundlagen un de Rahmen vun jümehr Arbeitssteden beter warrt. In Hamborg demonstreert se an’n Vörmiddag op dat Hilligengeistfeld. De Industriewarkschop IG Bau will knapp söss Komma acht Perzent mehr Geld för jüm hebben. Dree Mal hebbt se sik al in den Tarifstriet tohoopsett – enig worrn sünd se sik bet nu aver noch nich.

