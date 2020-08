Stand: 20.08.2020 09:30 Uhr - NDR 90,3

Terodde will na'n HSV

De Wessel vun den Störmer Simon Terodde vun'n 1. FC Köln hen na'n HSV is woll meist perfekt. De Tweeundörtigjohrige kümmt vundaag to'n Medizin-Check na Hamborg. Geiht allens glatt, denn ünnerschrifft he in Hamborg en Verdrag, de för een Johr gellt. Bi'n Testspeel an'n Nameddag gegen den dään'schen Vereen FC Midtjylland sall Terodde noch nich dorbi ween. // Stand: 20.08.2020, Kl. 09:30

