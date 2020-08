Stand: 13.08.2020 09:30 Uhr - NDR 90,3

To veel Last för Arztroop

Bruukt een Hölp vun en Dokter, kann een de 116 117 anropen. In Hamborg hett düsse Arztroop to veel Last. Dat liggt woll an all de Lüüd, de vun jemehrn Urlaub torüchkaamt. Siet de Schoolferien toenn sünd, kriegt se dor jedeen Dag bet to veerdusend Anropen. Wat de Kassenärztliche Vereenigen Hamborg seggt, sünd masse vun düsse Anropen keen Nootfäll. Se hebbt faken keen Symptome un wüllt sik blots mal künnig maken. Man dorför gifft dat en anner Hotline vun de Stadt. // Stand: 13.08.2020, Kl. 9:30

