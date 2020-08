Stand: 07.08.2020 09:30 Uhr - NDR 90,3

Corona: Hölp för Bedrieven in Noot

De Hamborger Senaat will woll en Hölp-Fond inrichten, dat se Bedrieven vör en Pleite bewohrt. Wat in de Bild-Zeitung to lesen is, sall dat Fördergeld bi een Milliarde Euro liggen. De Stadt kunn sik bi gröttere middelstänn'sche Bedrieven as stille Teilhabersch inköpen. Dörch de Corona-Kris sünd bet to eenhunnertföfftig Hamborger Firmen in de Bredulje. // Stand: 07.08.2020, Kl. 9:30

