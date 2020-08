Stand: 05.08.2020 09:30 Uhr - NDR 90,3

Gruner + Jahr Huus geiht an Nee Yorker Ünnernehmen

De Stadt Hamborg köfft nu doch nich dat Gruner + Jahr Verlagshuus an’n Boomwall. Dorför övernimmt de Nee Yorker Immobilienkonzern Tishman Speyer dat Huus an’n Michel, dat ünner Denkmaalschutz steiht. Dor wüllt se nu Kontoren för de Gesundheits- un Medienbranche inrichten. De Stadt stünn vör vele Johren praat, as Gruner + Jahr keeneen funnen harr, de dat Huus köpen wull. Man se hebbt dat Geld bruukt, üm in de Havencity nee to boen. / Stand: 05.08.2020, Klock 9:30

