Stand: 28.07.2020 09:30 Uhr - NDR 90,3

Keen Alkohol to go

De Hamborger Senaat, de will vundaag Schranken dorför setten, dat in de Stadt Alkohol verköfft warrn dörv. He will dorvör en allgemeine Verfögen rutgeven. De Bezirke köönt denn sülvst bestimmen, wat un wo se en Vebott utsnackt, so dat Alkohol nich mehr to’n Mitnehmen verköfft warrn kann. Achtergrund sünd de Dusende vun Lüüd, de in de verleden Weken op‘n Kiez un in’t Schanzenveddel Party maakt hebbt. Ok wenn de Polizei dor weer un kontrolleert hett, hebbt se ümmer wedder gegen de Corona-Afstandsregeln verstött. //Stand 28.07.2020 Kl. 9:30

