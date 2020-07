Stand: 27.07.2020 09:30 Uhr - NDR 90,3

Ne'e Schullen wegen Corona

Hamborgs Eerste Börgermester Peter Tschentscher steiht achter de Neeverschullen in de Corona-Kris. In en Interview mit de Presseagentur DPA meen Tschentscher, dat is en Övel, üm dat een nich ümrüm kümmt. De Politiker sä, se wüllt mit Investitschonen en Stütt för de Wirtschop geven un Arbeitsplätz sekern. Dat geiht üm ne'e Schullen in en Höögde vun mehr as twee Komma fief Milliarden Euro. // Stand: 27.07.2020, Kl. 9:30

