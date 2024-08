"Sophisticated Sad Songs": Leoniden spielen gegen den Schmerz der Welt Stand: 30.08.2024 10:48 Uhr Vor zehn Jahren haben die Leoniden sich als Schülerband in Kiel gegründet. Jetzt gehen sie auf Europatournee durch neun verschiedene Länder. Ihr viertes Album "Sophisticated Sad Songs" feiern sie heute im Kieler Max mit einem Release-Konzert.

von Anke Rösler

Musik, die ihnen selbst unendlich viel Bock macht, wie die Band es sagt. Die Auftritte - energiegeladen. Die fünfköpfige Band setzt alles ein, was beweglich ist: Arme, Beine, Instrumente, Bühnentechnik - oft inmitten ihrer Fans. Gerade hat die Indie-Rock-Band ihr viertes Album herausgebracht und geht damit auf Tour. Sie spielen 34 Konzerte in neun verschiedenen Ländern. "Wir freuen uns riesig auf diese Tour, weil es die erste gefühlt richtige Tour ist wie wir das geplant haben, nach 2019, weil sich durch die Pandemie alles zigfach verschoben hat", sagt der Sänger Jakob Amr. "Es wird ein Abenteuer. In England und auch in Köln eine ausverkaufte Show zu spielen, wird verdammt krass."

Leoniden experimentieren auf neuem Album

Vor zehn Jahren haben sich die Leoniden in Kiel als Schülerband gegründet. Deshalb steht ihr Konzert im Kieler Max für sie ganz vorn. In ihrem neuen Album "Sophisticated Sad Songs" stecken zweieinhalb Jahre Arbeit. Sie haben dabei Neues ausprobiert. "Ich habe den Gesang zum Beispiel nicht vor einem super teuren Mikro und einer super ausgeklügelten Vocal-Booth eingesungen, sondern mitten im Raum mit einem günstigen Mikro aufgenommen - einfach damit diese Live Energie den Weg ins Album findet", schwärmt Amr.

Eis für die Fans im Konzert

Im "Heartbreak Song" hat er seine Geschichte aufgeschrieben, sagt Amr. "Das ist spannend, weil das ein Song ist, dessen Text ich an einem einzigen traurigen Abend auf dem Sofa einfach runtergekrickelt habe, als wäre der schon fertig gewesen." Es gehe um seine erste Trennung. "Damit kann sich jeder identifizieren", sagt der Sänger. Die Mischung aus Melancholie, Euphorie und Punk kommt an. Die Band lebt immer noch die Schülerparty - auch schon mal mit Eis für die Fans. "Marikes Bassverstärker ist auf jeden Fall verzaubert. Irgendwas wird dort drin sein, denk ich, ich bin gespannt. Vielleicht Konfetti oder eine vegane Wurst - das könnte auch passieren."

Umgang mit Schmerz und existenzieller Krise

Die Hochs und Tiefs, eine Depression, Trennungen und immer wieder Lebensfreude, die sich auf der Bühne Raum nimmt - eskaliert, ansteckt. Für die Fans ist das auch Musik für die Augen. Für Jakob und die anderen Bandmitglieder ist sie ein guter Umgang mit dem Schmerz der Welt und mit existenzieller Krise: einfach gute Musik zu machen.

