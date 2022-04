Sarajane: Kraftvoll souliger Pop aus Hamburg Stand: 27.04.2022 15:42 Uhr Das zweite Livekonzert unserer neuen EXTRA-Staffel bestreiten die Sängerin Sarajane McMinn und ihr Gitarrist Arne Vogeler. Beitrag anhören 55 Min

Nach dem Erfolg der ersten Staffel dieser Konzertreihe folgt nun die zweite. Diese Woche präsentiert NDR Kultur die deutsch-britische Pop-Sängerin Sarajane. Aufgewachsen ist sie in Niedersachsen, nach dem Abitur studierte sie Pop-Musik in Hamburg, wo sie heute noch wohnt. Sarajane arbeitet nicht nur als Background-Sängerin für KünstlerInnen wie Ina Müller, sondern hat auch eine eigene Band. Zwei Alben von ihr sind bereits erschienen, ein drittes ist gerade in Arbeit. Bei NDR Kultur singt sie live im Studio ein Programm aus neuen und älteren Stücken, begleitet von ihrem Gitarristen Arne Vogeler. Wie bei der ersten Staffel gibt es auch diesmal wieder ein Video der ganzen Show (ndr.de/extra).

Moderation: Claus Röck

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | NDR Kultur à la carte | 27.04.2022 | 13:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Jazz Rock und Pop