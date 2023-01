Lisa Marie Presley gestorben: Ein Leben im Schatten des Vaters Stand: 13.01.2023 13:03 Uhr Lisa Marie Presley war das einzige Kind des "King of Rock 'n' Roll" Elvis Presley. Bei der Suche nach ihrem Platz im Leben versteckte sie sich oft hinter anderen Ikonen. Am Donnerstag starb sie in Los Angeles.

von Katharina Wilhelm

Erst am Dienstagabend war Lisa Marie Presley noch bei den Golden Globes gewesen, für den Film "Elvis", ein Biopic, in dem der Schauspieler Austin Butler ihren berühmten Vater spielt. Butlers Darstellung sei "unglaublich" gewesen, sagte sie dort in einem Interview: "Ich brauchte fünf Tage, um das zu verarbeiten, es war so authentisch!"

Lisa Marie Presley: Nachname und Aussehen als Bürde

Das Interesse an Elvis Presley ist noch immer riesig - eine Bürde, mit der seine Tochter leben musste. Wegen ihres Nachnamens und ihres Aussehens, in dem sich Elvis zu spiegeln schien. Und so blieb ihr wohl fast nichts anderes übrig, als in Elvis Fußstapfen zu treten. Drei Alben veröffentlichte Lisa Marie Presley zwischen 2003 und 2012. Auch ihre Stimme erinnerte manche Musikkritiker an ihren Vater, doch an dessen Erfolg konnte sie nicht ansatzweise anknüpfen. Auch nicht mit Duetten, die sie im Nachhinein aufnahm. Sie und Elvis wurden zusammengemixt und sangen, "Don't Cry Daddy" - weine nicht, Papa, ein Remake seines Songs aus dem Jahr 1969. In einem weiteren Duett dieser Art singen die beiden den Song "I Love You Because".

Turbulentes Privatleben

In die Schlagzeilen geriet sie vor allem wegen ihres turbulenten Privatlebens. 1994 heiratete die Tochter des King of Rock 'n' Roll den King of Pop, Michael Jackson. Sie habe sich damals hinter ihm verstecken wollen, sagte Presley später: "Ich dachte, wenn ich mit jemandem zusammen bin, der größer ist als ich, habe ich keine Probleme mehr."

"Das bringt Probleme"

Das Gegenteil ist der Fall: Die Boulevardpresse stürzt sich auf das Paar, jeder Auftritt der beiden wird kommentiert, auch mit viel Häme. Schon damals soll Jackson stark medikamentenabhängig gewesen sein. Sie habe gefürchtet, Michael Jackson könnte einen ähnlichen Tod sterben wie ihr Vater: "Wenn man in einer ungewöhnlichen Realität steckt, ein Gott-ähnliches Leben, gepaart mit einer Abhängigkeit, das bringt Probleme", sagte sie später im Gespräch mit Oprah Winfrey.

Ehe mit Michael Jackson: "In einen Freak verwandelt"

Die Ehe mit Jackson dauerte knapp zwei Jahre. Presley hatte die Scheidung eingereicht, ihr Körper sei danach auseinandergefallen, es sei sehr stressig gewesen. Die erhoffte Ablenkung von ihrer Person war ein Trugschluss. Sie wurde vor allem mit der Ehe identifiziert, es habe sie "in einen Freak verwandelt", so Presley.

Jahrelanger Kampf mit Sucht und Depressionen

2002 heiratete Presley den Schauspieler Nicolas Cage. Die Ehe hielt nur wenige Monate. Jahrelang kämpfte sie mit Sucht und Depressionen. Am 12. Januar, nur wenige Tage nachdem sie ihren Vater zum 88. Geburtstag geehrt hat, ist Lisa Marie Presley in Los Angeles gestorben.

