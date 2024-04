Leonie Jakobi: Musikerin zwischen Waren (Müritz) und Liverpool Stand: 06.04.2024 09:29 Uhr Paul McCartney live erleben - das ist schon eine ziemlich große Sache. Leonie Jakobi hatte den Bassisten der Beatles schon mal ganz für sich allein. Wenn sie nicht gerade in Liverpool ist, dann ist sie in Waren an der Müritz zu treffen.

Zwischen Großstadt-Flair und idyllischer Seenlandschaft - da lebt Leonie Jakobi. Zwischen Liverpool und Waren an der Müritz. Sie spielt Gitarre, singt und schreibt eine Menge Songs. Knapp 300 werden es wohl sein, meint die 27-Jährige. In Liverpool hat sie Songwriting studiert. Dort lebt die rothaarige Rockmusikerin nun seit sechs Jahren. Und dort hat sie ihn getroffen - Paul McCartney.

Entspanntes Treffen mit Paul McCartney

"Vorher bin ich auf jeden Fall gestorben. Ich war so nervös. Aber sobald ich im Raum war, war es so entspannt. Und er ist auch einfach so interessiert. Er hat die Texte alle ausgedruckt und auch dann nachgefragt, auch bei persönlicheren Texten, worum es denn geht, und dann haben wir ein bisschen über meine Familie gesprochen."

Doch wie kam es überhaupt zu diesem Treffen? "Zu Weihnachten 2017 habe ich die Biografie von Paul McCartney geschenkt bekommen" erklärt Jakobi. Darin stand, dass er eine Uni gegründet hat, die er auch immer noch betreut - das 'LIPA', oder 'Liverpool Instiute for Performing Arts'. "Dann saß ich so da und dachte: 'Ich google mal kurz' und dann war Montag Bewerbungsschluss."

Spontane Bewerbung für Studium: "Songwriting" und "Performance"

Schnell hat sie noch Videos aufgenommen und sich dann beworben. Ihr Traum ist tatsächlich in Erfüllung gegangen - ein Studium in den Fächern Songwriting und Performance in Liverpool. Das Studium konzentrierte sich auf die künstlerische Entwicklung der Musiker. "Wir hatten jeden Freitag eine Masterclass mit Leuten aus der Industrie. Musiker, teilweise Manager, auch Leute, die das schon seit 50 Jahren machen und auch super erfolgreich damit sind oder waren."

Also Künstler wie Suzi Quatro, Robert Plant oder auch Paul McCartney höchstpersönlich. Mit ihm hat die Songwriterin dann eine Einzelstunde bekommen. Sie haben an ihren Songs gearbeitet und eine wichtige Frage hat sich auch geklärt: Schreibt Paul McCartney Songs oder Alben? Denn das findet sie bei ihrer eigenen Musik gar nicht so leicht. Sind es viele verschiedene Songs auf einer Platte, oder sind die Lieder speziell für eine Platte passend geschrieben? Seine Antwort war, dass ihn das auch manchmal beschäftige, erzählt Jakobi. Und dann habe er noch gesagt: "'Die Menschen finden immer irgendwie eine Interpretation.' Das war so eine Sache, die ich auf jeden Fall von ihm hören wollte."

"Ich fühle mich sehr wohl in Waren an der Müritz"

Inmitten des ganzen Trubels von Liverpool zieht es die Musikerin seit rund einem Jahr immer wieder nach Mecklenburg-Vorpommern. "Ich hab letztes Jahr jemanden aus meiner Heimatstadt kennengelernt, der in Waren wohnt und deswegen verbringe ich jetzt seit einem Jahr sehr viel Zeit in Waren und fühle mich dort sehr wohl. Ich mag ja auch diese kleineren Städte, gerade musikalisch irgendwie, wenn was los ist, sind alle da."

In Waren an der Müritz kann die Musikerin Energie tanken; die quirlige Musikerin konnte auch schnell Auftrittsmöglichkeiten finden. Im lokalen Irish Pub tritt sie regelmäßig auf - immer mit Gitarre. "Egal ob ich solo oder mit Band spiele, hab ich immer meine "Strat" (Stratocaster) dabei, meine E-Gitarre. Ich hab oft das Gefühl, wenn man, gerade als junge Frau Solokünstler, Songwriter ist, heißt es immer: "oh, oh Akustik Folk", aber wir machen ja doch eher Rockmusik." Classic Rock mit Americana - das ist ihre Stilrichtung. Momentan schreibt Jakobi neue Songs und plant weitere Auftritte, auch in Mecklenburg-Vorpommern.

