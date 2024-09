Justin Timberlake gibt letztes Deutschland-Konzert in Hamburg Stand: 04.09.2024 17:06 Uhr Kritiker bescheinigen ihm echte Starpower, komödiantisches Talent und die Gabe, mit dem Publikum in Kontakt zu treten. Die Musik wird da schon mal zur Nebensache. Heute gibt US-Popstar und Grammys-Preisträger Justin Timberlake sein letztes Deutschlandkonzert in der Barclays Arena Hamburg.

Darauf dürften auch seine - überwiegend weiblichen - Fans in Hamburg hoffen. Bei seinem ersten Konzert in Deutschland, am 30. Juli in Berlin, nahm er während des Konzerts das Handy einer jungen Frau und machte kurzerhand ein Selfie von sich und eben jener Lady im Hintergrund. Das sind die Momente, für die Justin Timberlake so gefeiert wird, wie jetzt auf seiner "The Forget Tomorrow World Tour". Der amerikanische Superstar und Schauspieler feiert den Moment und nimmt seine Fans mit.

Sechste Studioalbum mit positiven Kritiken

Die Musik rückt dabei mitunter ein wenig in den Hintergrund. Bei der aktuellen Tour hat er sein sechstes Studioalbum "Everything I Thought It was" im Gepäck, das in Fachkreisen durchaus auf positive Kritiken stieß. Den Groove habe er in sich - und sei der perfekte Dancefloor-Performer.

Dabei trübte nach seinem umjubelten Tourauftakt Ende April im kanadischen Vancover Schlagzeilen über Trunkenheit am Steuer die Partystimmung. Davon ließ er sich bei seinen bisherigen Auftritten in Deutschland von Berlin über München und Köln bis jetzt in Hamburg allerdings nichts anmerken. Der 43-Jährige ist Vollprofi.

Anfänge im "Mickey Mouse Club", später bei N'Sync

Schon als kleiner Junge stand er in der Fernsehshow "Mickey Mouse Club" neben Britney Spears, mit der er später liiert war, und Christina Aguilera, im Rampenlicht. Mitte der 1990er-Jahre wurde er Leadsänger der Boygroup N' Sync. Damit sicherte er sich die erwachsenen Fans von heute. Denn anschließend starte er in eine Solokarriere. Schon seine ersten Singles ("Like I Love You", "CryMe a River", "Rock Your Body") brachten ihm zwei Grammys ein. Auch stellte er immer wieder sein Talent als Schauspieler unter Beweis - etwa im Thriller mit dem Titel "Edison" an der Seite von Kevin Spacey und Morgan Freeman.

Seine Fans feiern ihn wie eh und je, wie jedes seiner bisherigen Konzerte der "The Forget Tomorrow Wordl Tour" zeigte. Die Tour soll übrigens am 20. Dezember in Kansas City enden. Dann geht es zurück zu seinen zwei Söhnen und seiner Ehefrau, der Schauspielerin Ehefrau Jessica Biel, in die USA.

