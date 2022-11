Ina Müller in Hamburg: Das Erzählen ist ihre Leidenschaft Stand: 06.11.2022 07:00 Uhr Ina Müller, Sängerin, Schellfischposten-Ikone und Moderatorin, geht wieder auf Tour. In Hamburg feiern ihre Fans sie einmal mehr begeistert für ihren Mix aus gefühlvoller Musik, pointierten Texten und humorvollen Anekdoten.

von Wolfgang Dinter

Ina Müller kommt in der Barclays Arena in Hamburg auf die Bühne und schmettert den Latin-Pop-Song "Ich halte die Luft an". Ein schönes Lied. Ina Müller singt gerne und gut. Aber Erzählen ist ihre wahre Leidenschaft. Sie macht Witze, meist hart an der Grenze zum Ordinären und erzählt - von früher zum Beispiel, Geschichten aus ihrer Jugend. Über Körperbehaarung und Waxing und die damit verbundenen Schmerzen und Peinlichkeiten. Das kann sie gut, da macht ihr keiner etwas vor. Und was man ihr zugutehalten muss: Die meisten Pointen gehen auf ihre Kosten.

Hamburg: Das Publikum tobt vor Begeisterung

Das Publikum, rund Achteinhalbtausend waren es, tobt vor Begeisterung. Und dann singt sie wieder: Ina-Müller-Songs haben meist diesen ironischen Tiefgang. Sei sind tröstend, heimelig, frech und vorwitzig und haben immer den Ina-Müller-Sound. Aber wer bei einem zweieinhalb Stunden Konzert lediglich 16 Lieder vorträgt, sollte sich fragen, ob das Ganze noch ein Konzert ist oder eher ein Happening. Doch ihre Fans lieben es, schmeißen sich weg vor Lachen. Und darauf kommt es ja an: die Fans zu verzücken und zu bespaßen.

Natürlich, Corona hat auch Ina Müller aus der Bahn geworfen. Freimütig erzählt sie von Fressorgien im Lockdown oder berichtet, dass Essen beim Lieferdienst zu bestellen statt ein Restaurantbesuch eben ein bisschen ist, wie keinen BH zu tragen. In Hamburg war es nun ihre zehnte Show nach dem Lockdown. Es sei ihr schon schwer gefallen, diese Show durchzustehen - die Kondition sei einfach nicht mehr da gewesen, und sie habe ganz vergessen, wie anstrengend so eine Show sein kann, erzählt die Sängerin. Anmerken tut man ihr das jedoch nicht. Locker und flockig plaudert und scherzt sie sich durch den Abend und zwischendurch streut sie eben mal ein Lied ein.

Ina Müller: Die Freude am Leben feiern

Ihre Fans lieben sie. Es ist tröstlich, in diesen Selbstoptimierungszeiten eine Frau zu sehen, die erfolgreich ist, etwas kann und eben nicht perfekt sein will, sondern ihre Peinlichkeiten aus Jugendtagen und Schwächen so fröhlich und unbeschwert auslebt und vorträgt. Das hat etwas Befreiendes. Daher ist es nicht verwunderlich, dass die Zuschauerinnen und Zuschauer nach zweieinhalb Stunden Konzert begeistert sind. Einfach mal lachen, mitsingen und die Freude am Leben feiern. Das ist Ina Müller auch in Hamburg wieder vorzüglich geglückt.

