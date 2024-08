Highway to Hannover: AC/DC auf dem Messegelände Stand: 31.07.2024 23:00 Uhr Die australischen Hardrock-Legenden von AC/DC gehen in diesem Jahr wieder auf Europatournee. Am 4. August spielen sie im Rahmen ihrer "Power Up"-Tour auf dem Messegelände ein zweites Konzert in Hannover.

Den "Highway to Hell" - die Autobahn zur Hölle - besingen AC/DC in ihrem wohl größten Hit, auf der die Band sich durch einen ungezwungenen, freien Lebensstil bewegt, ganz den Freuden der Gegenwart verpflichtet. Der hedonistische Lebensstil gepaart mit harten Metalriffs hat die Australier zur wohl erfolgreichsten Hardrock-Band aller Zeiten gemacht. In den vergangenen Jahren mussten sie diesem Lebensstil jedoch das ein oder andere Mal Tribut zollen.

Unter anderem, als Sänger Brian Johnson die letzte Tour 2016 abbrechen musste, weil ihm sonst permanente Taubheit gedroht hätte. Dass er in Hannover überhaupt wieder auf der Bühne stehen kann, ist auch einem speziellen In-Ear-System zu verdanken. Der Audiospezialist Stephen Ambrose hat für Brian Johnson einen Ohrstecker entwickelt, mit dem dieser auftreten kann, ohne dass sein Trommelfell weiter beschädigt wird. "Man steckt ihn sich ins Ohr und am Ende hat er eine kleine Röhre, welche zu einer Pumpe gehört", sagte der Sänger in einem Interview 2022 der BBC. "Da drückt man drauf, und dann bläst es sich auf und wird zu einer Art Trommelfell."

Der unverwüstliche Angus Young

Nicht mehr mit auf Tour ist der langjährige Bassist Cliff Williams, der aber noch an dem gleichnamigen Album zur Tour mitwirkte. Für ihn steht der Jane's-Addiction-Bassist Chris Chaney auf der Bühne. Unverwüstlich dagegen weiter Angus Young: Der 61-jährige Lead-Gitarrist wird wieder in seinem Markenzeichen, der Schuluniform, über die Bühne wirbeln. Rhythmusgitarrist Stevie Young, der 2014 auf den erkrankten und 2017 gestorbenen Bandgründer Malcolm Young folgte, ist ebenfalls wieder dabei. Nach den beiden Konzerten in Hannover spielen AC/DC noch im belgischen Dessel und in Paris. Bevor die Tour am 17. August in Dublin endet.

