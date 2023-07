Highlight am Schluss: Marteria beim Deichbrand Festival. Stand: 20.07.2023 16:01 Uhr Der Rostocker Marteria rappt seit 15 Jahren auf großen Bühnen. Er legt eine Karriere mit Umwegen hin - vom Rapper zum Fußballer, vom Model zum Schauspieler und zurück.

Vor allem kennt man ihn als Rapper: mal als Marsimoto, aber natürlich als Marteria. Und live bedeutet dieser Name vor allem eins: Abriss! Der Rostocker gibt auf der Bühne alles, seine Fans feiern ihn für seine Songs, die vollgestopft sind mit Wortspielen und selbstverständlich auch für seine Energie, mit der er sich live austobt - kein Wunder bei Hits wie "Kids (2 Finger an den Kopf)", "OMG" oder vor allem "Lila Wolken". Mit seinem Kumpel Casper hat er auch schon ein Album veröffentlicht .

Model für namhafte Designer

Geboren als Marten Lanciny 1982 in Rostock, brachte ihn sein Bruder bereits Anfang der 1990er Jahre zur Rapmusik. Mit 18 Jahren wurde er als Model entdeckt und lebte kurzzeitig in New York, wo er für namhafte Designer wie "Boss" oder "Valentino" arbeitete. Da er allerdings nicht an eine Zukunft in dieser Branche glaubte, nahm er in Berlin ein Schauspielstudium auf, vor allem, um mit den dort erlernten Sprachübungen besser rappen zu können. Bis 1999 war er als Fußballer aktiv, aber während der ganzen Zeit blieb er der Musik treu.

Auf Tournee mit Sido und Deichkind

Auf verschiedenen Tourneen rappt er unter anderem mit Sido, Deichkind, oder Miss Platinum. Beim diesjährigen Deichbrand Festival tritt er nach seinem alten Bekannten Jan Delay auf. Als letzter im Line-up lässt er sich von seinen Fans auf der Hauptbühne feiern.

Weitere Informationen Marteria äußert sich zu Vorwurf der Körperverletzung Dem Rapper aus Rostock war vorgeworfen worden, in einem Hotelzimmer in den USA seine Freundin gewürgt zu haben. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | 20.07.2023 | 16:01 Uhr