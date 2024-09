"Harlequin": Lady Gaga veröffentlicht Begleitalbum zum "Joker"-Film Stand: 27.09.2024 09:51 Uhr Ab dem 3. Oktober ist Lady Gaga in "Joker: Folie à Deux" erneut auf der Kinoleinwand zu sehen. Eine Woche vor Kinostart veröffentlicht sie heute ein Begleitalbum mit dem Titel "Harlequin", das hat die Künstlerin nun bekannt gegeben.

Viele Kinofans freuen sich schon auf den 3. Oktober, denn dann erscheint die Fortsetzung des "Jokers" in den deutschen Kinos. Die weibliche Hauptrolle der Harley Quinn wird von Lady Gaga gespielt. Die männliche Hauptrolle übernimmt erneut Joaquin Phoenix. Der Schauspieler kehrt als Arthur Fleck zurück, der in "Joker" als Batman-Gegenspieler am Rande der Gesellschaft lebt. Der Film von Regisseur Todd Phillips feierte bei den Filmfestspielen in Venedig Premiere.

"Harlequin": Album umfasst 13 Songs

Lady Gaga, die mit bürgerlichem Namen Stefani Joanne Angelina Germanotta heißt, hat bereits in Filmen wie "A Star Is Born" oder "House Of Gucci" mitgewirkt. 2019 machte sie zudem mit dem Filmsong "Shallow" Furore. Das Titellied von "A Star Is Born" mit Schauspieler Bradley Cooper brachte der Musikerin den Oscar für den besten Song ein.

Das nun erscheinende Album soll begleitend zum Film unter dem Titel "Harlequin" ab dem 27. September zu hören sein. Das Album umfasst 13 Songs mit Titeln wie "Folie à Deux", "The Joker" oder "Smile". Die Songs "World on a String", "Oh, When the Saints" und "That's Life" deuten zudem auf einige Coverversionen hin. Auf dem Albumcover ist Lady Gaga mit einer Rettungsweste um den Hals und nassen, rot gefärbten Haaren unter einem Duschkopf zu sehen.

Lada Gaga: Siebtes Studioalbum in Planung

Ihr letztes Album "Chromatica" erschien im Mai 2020. Die Musikerin plant für Februar 2025 die Veröffentlichung ihres siebten Studioalbums mit dem Titel "LG7". Die erste Single des neuen Studioalbums ist für Oktober angekündigt - einen festen Termin gibt es bislang nicht.

"Harlequin" ist eins von zwei Alben zum neuen "Joker"-Film, die am Freitag veröffentlicht werden. Die isländische Komponistin Hildur Guðnadóttir veröffentlicht mit "Joker: Folie à Deux" den Original Motion Picture Soundtrack.

