"Happier Than Ever": Billie Eilish ist glücklicher als je zuvor

Billie Eilish: Neues Album "Happier Than Ever" Stand: 30.07.2021 13:24 Uhr Neuer Look, neues Lebensglück, neues Album: Die Popsängerin Billie Eilish veröffentlicht ihr neuestes Album "Happier Than Ever", dessen Produktion wie eine Therapie gewirkt haben soll.

von Katharina Wilhelm, ARD-Studio Los Angeles

"Wenn ich weit weg von dir bin, bin ich so glücklich wie nie" - heißt es übersetzt in dem Song "Happier Than Ever", der dem neuen Album seinen Namen verleiht. Schon klar, dass bei Billie Eilish nicht plötzlich rosa Wölkchen aufploppen und Gute-Laune-Musik auf dem Album zu hören ist: Billie Eilishs Texte bleiben dunkel, tief, ihre Stimme hauchig und doch hat sich viel verändert.

"Happier Than Ever": Ein Album wie eine Therapie

Das Album sei das therapeutischste Erlebnis gewesen, das sie je gehabt habe, erzählt Eilish dem Radiomoderator Ryan Seacrest: "Es war das befriedigendste, einfachste Ding, es war harte Arbeit, aber es floss einfach so aus mir heraus", sagt die 19-Jähirge. "Sonst habe ich echt eine schwere Zeit damit, Musik zu machen. Aber dieses Mal hatte ich das Gefühl, gewachsen zu sein - als Songschreiberin und Sängerin"

Die Songs auf dem Album Heißen "Therefore I Am", "Lost Cause" oder "My Future" - sie erzählen vom Erwachsenwerden - aber auch von toxischen Beziehungen, wie der Song "Your Power". Auf diesen ist sie besonders stolz. "'Your Power' ist der beste Song, den ich je geschrieben habe", erzählt sie in der Talkshow von Stephen Colbert. "Das heißt nicht, dass ich die anderen nicht mag, aber ich glaube, dass ich das nicht mehr toppen kann."

Billie Eilish: Von Schwarz-Grün zu Blond

Zu den vielen Veränderungen gehört natürlich auch die Haarfarbe: Billie Eilish wechselte von schwarz-grün zu blond - über kaum eine Haarfarbe wurde so viel in den Klatschmedien berichtet. "Von Schwarz auf Blond zu wechseln ist ein großes Ding, um das schonend zu machen habe ich meinem Haar über mehrere Wochen Zeit gelassen", erklärt sie und verrät, dass sie zwischenzeitlich eine Perücke trug, bevor sie sich in der Öffentlichkeit mit den neuen Haaren zeigte. "Ich wollte nicht bescheuert aussehen also habe ich mir bei Amazon eine Billie Eilish Kostüm-Perücke bestellt!".

