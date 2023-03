Ed Sheeran kündigt düsteres Album "Subtract" an Stand: 01.03.2023 15:32 Uhr Der britische Popstar Ed Sheeran veröffentlicht am 5. Mai ein neues Album. Nach "+", "x", "÷" und "=" ist es nach der noch fehlenden Grundrechenart "Substract" benannt. Darin verarbeitet er die Tumorerkrankung seiner Frau und den Tod eines Freundes.

In "Subtract" verarbeitet der britische Popstar sein schwieriges Jahr 2022. "Innerhalb eines Monats bekam meine schwangere Frau die Mitteillung, dass sie einen Tumor hat, ohne eine Möglichkeit der Behandlung bis zur Geburt, und mein bester Freund Jamal ist plötzlich verstorben", schreibt Ed Sheeran in einer Mitteilung. Das hätte ihn in eine Spirale aus Angst, Depression und Sorgen gestürzt. "Songs zu schreiben, war meine Therapie, es hilft mir, meine Gefühle zu sortieren", so Sheeran. "Ich habe geschrieben, ohne darüber nachzudenken, was die Songs werden sollen, sondern einfach, was mir durch den Kopf ging."

"Subtract" laut Ed Sheeran sein "ehrlichstes" Album

Ed Sheerans neues Album wird am 5. Mai erscheinen. Laut eigener Aussage ist es das "ehrlichste und wahrste" Album, das er je veröffentlicht hat. "Es ist eine Falltür zu meiner Seele", so der Sänger. "Das erste Mal habe ich nicht versucht, ein Album zu schreiben, das Menschen mögen, sondern etwas aufgeschrieben, das ehrlich und wahr ist." Eine Titelliste für das Album wurde ebenfalls schon veröffentlicht.

Trackliste: Boat Salt Water Eyes Closed Life Goes On Dusty End Of Youth Colourblind Curtains Borderline Spark Vega Sycamore No Strings The Hills of Aberfeldy

