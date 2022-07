Elektro-Festival Airbeat One startet mit großem Line-Up Stand: 07.07.2022 09:59 Uhr Das Festival Airbeat One findet bis 10. Juli in voller Größe statt. NDR.de zeigt viele Konzerte am Sonnabend und Sonntag im Stream: Erster Act im Stream ist Mark Knight am 9. Juli ab 21.30 Uhr.

Vintage Culture, Claptone, Camelphat und das große Feuerwerk in der Nacht von Sonnabend auf Sonntag werden ebenfalls bei NDR.de im Livestream übertragen. Auch Stars wie Armin van Buuren, Claptone, Martin Solveig und Steve Aoki sind beim Festival Line-Up dabei.

Mit 65.000 Besucherinnen und Besuchern pro Tag rechnen die Veranstalter in Neustadt-Glewe, die mit voller Auslastung planen. Zehntausende Musik-Fans vor einer einzigartigen Kulisse mit atemberaubenden Pyro-Effekten, dazu die neueste und beste Musik, die das Dance-Business zu bieten hat: Auf Norddeutschlands größtem elektronischen Musikfestival legen die bekanntesten DJs, DJanes, Produzentinnen und Produzenten der Welt ihre Hits auf.

Die Airbeat One: Headliner und Acts 2022 im Überblick

Viele Acts, die ursprünglich für 2020 und 2021 angekündigt waren, sind weiterhin dabei. Dazu gehören nun Headliner wie Afrojack, Armin van Buuren, Dimitri Vegas & Like Mike, Kygo, Steve Aoki und Tiesto. Auch Paul Kalkbrenner, Lost Frequencies, Alle Farben, Robin Schulz, Vize und Hugel sind dabei.

Afrojack

Der niederländische DJ Nick van de Wall alias Afrojack ist seit über zehn Jahren eine Größe im Geschäft. Erste Auftritte hatte der aus Spijkenisse stammende Afrojack in der nahen Großstadt Rotterdam. Dort begann er, sich in der niederländischen DJ-Szene zu etablieren. "Give Me Everything", das er 2011 zusammen mit anderen Musikern wie Pitbull veröffentlichte, brachte ihm endgültig den kommerziellen Durchbruch. Diverse Hits, Touren und Gigs sollten folgen. 2021 schließlich war Afrojack als Pausenact gebucht, als der Eurovision Song Contest in seiner Heimatstadt Rotterdam Station machte.

Danny Avila

Zwar wurde Danny Avila einst am 1. April 1995 geboren - doch ist die Karriere des 27-jährigen alles andere als ein Scherz. Für ihn ist DJing eine Kunstform und das hat er schon oft unter Beweis gestellt. Seine Sets sind abwechslungsreich, seine Musik auch schon von großen Labels wie Sony und Interscope veröffentlicht. Und dank seines extravaganten Stils hat der Spanier auch schon mit ein paar Modemarken zusammengearbeitet.

Armin van Buuren

Der King of Trance gibt sich die Ehre! Armin van Buuren gehört zur weltweiten Elite in Sachen DJ und Produktion. Inspiriert von Genregrößen wie Jean-Michel Jarre produziert er seit Mitte der 90er-Jahre elektronische Musik und begann ein paar Jahre später auch mit dem Auflegen. Armin van Buurens Singles und Alben erreichten zahllose Chartplatzierungen – vor allem in seiner Heimat, den Niederlanden. Das 2018 veröffentlichte "Blah Blah Blah" wurde zu dem Festivalhit des Sommers und erzielte auf YouTube über 600 Millionen Aufrufe.

Steve Aoki

Steve Aoki wurde 1977 in Florida geboren und gründete in den 90ern an der Universität schon sein eigenes Plattenlabel. Seine Musik ist heute auch weit außerhalb der Trancemusik-Bubble bekannt. Mit "Pursuit Of Happiness", dem Soundtrack zur Teenie-Komödie "Project X"m schaffte er schon 2012 den Sprung in den Mainstream. "A Light That Never Comes" feat. Linkin Park erreichte sogar Platz acht der deutschen Single-Charts. Er arbeitete mit Stars wie Iggy Azalea, BTS und Blink-182 zusammen.

Will Sparks

Das ist mal musikalische Früherziehung: Als Kind spielte Will Sparks zu Hause in Australien ein Videospiel, in dem er Musikstücke nachspielen sollte. Daraufhin beschloss er, selbst Gitarre zu lernen. Von der Gitarre ging es für ihn aber schnell zur elektronischen Musik. Seit 2012 veröffentlicht er Singles als DJ, trat erst in Australien, dann in den USA und Europa auf. Für die schwedische DJ-Größe Avicii durfte Will Sparks bereits Opening Act sein.

Tini Gessler

Christina alias Tini Gessler kommt eigentlich aus Deutschland und lebt in Spanien. Dort hat sie sich schnell einen Namen gemacht und in großen Clubs wie in Barcelona und auf Ibiza aufgelegt. Sie ist bekannt für Deep- und Tech-House-Sets und ist Teil des spanischen EDM-Netzwerks Elrow. Auftritte führten sie sogar schon bis nach Mexiko-Stadt und Südamerika.

Martin Solveig

Ursprünglich sang Martin Solveig mal in einem Kirchenchor. Doch schon im frühesten Teenageralter bekam der Franzose erste Turntabels und fand Freude am Auflegen. Heute ist der 45-Jährige einer der bekanntesten DJs weltweit - und einer, der auch selbst singt. "Hello" aus dem Jahr 2010 ist sein bis heute größter Hit; das Musikvideo, in dem er auf einem Platz der French Open gegen Musikerkollegen Bob Sinclar Tennis spielt, ikonisch. Oftmals arbeitet Solveig mit der kanadischen Elektropopband Dragonette zusammen.

KSHMR

KSHMR heißt eigentlich Nils-Hollowell-Dhar und schaffte seinen Durchbruch als Musikproduzent 2010 mit dem Song "Like a G6" von der Gruppe Far East Movement. Damals war er noch Teil eines Produzenten-Duos namens The Cataracs. Ein Jahr vor dessen Auflösung produzierte das Duo noch den Hit "Hey Now" zusammen mit Martin Solveig. Zwar wollte KSHMR auch solo nur als Produzent arbeiten, seit 2016 tritt er aber auch live als DJ auf. Hinter wie vielen Songs KSHMR als Musikschaffender eigentlich steckt, ist nur noch schwer zu rekonstruieren - ein Händchen für Hits hat er aber auf jeden Fall.

Mark Knight: NDR.de Livestream Arena-Stage am Sonnabend ab 21.30 Uhr

Mark Knight lebt in Zentralengland und ist musikalisch vor allem in der House-Musik zu Hause. Als Sechsjähriger begann er damit, Geige zu spielen und tritt noch heute mit der E-Violine auf. Zusätzlich wendete er sich bald aber auch der elektronischen Musik zu. 2003 gründete Knight mit Toolroom ein eigenes House-Label. Der 49-Jährige ist DJ, arbeitet aber auch als Sounddesigner und als Komponist für Videospiele. Als solcher gewann er mit seiner Firma auch den wichtigen britischen Medienpreis BAFTA.

Claptone: NDR.de Livestream Arena-Stage am Sonnabend ab 23.00 Uhr

Claptone ist einer der mysteriösesten Acts des diesjährigen Airbeat One Festivals. Sicher scheint nur zu sein, dass Claptone aus Berlin kommt - aber selbst bei der Frage, ob es ein Soloprojekt ist oder ob gleich mehrere DJs dahinterstecken, gibt es verschiedene Theorien. Claptone tritt immer mit einer Schnabelmaske auf, die man in Europa vor allem von den Pestdoktoren des 14. Jahrhunderts kennt. Bei diversen Festivals wie dem Tomorrowland, dem Coachella und dem Melt! hat Claptone bereits aufgelegt.

Vintage Culture: Livestream NDR.de in der Nacht auf Sonntag ab 3.00 Uhr

Vom Namen darf man sich nicht täuschen lassen. Denn Lukas Ruiz alias Vintage Culture ist weder alt, noch altmodisch. Was der 29-Jährige Brasilianer allerdings ist: schon lange im Geschäft. Er arbeitete schon mit David Guetta und Robin Schulz zusammen. Zu seinem Repertoire gehören auch Remixes bekannter Klassiker wie "Blue Monday" von New Order und "Another Brick In The Wall" von Pink Floyd.

Weitere Acts treten beim Airbeat One auf:

Mainstage mit Acts wie Kygo, Timmy Trumpet und Mariana Bo

DJ Snake

Don Diablo

KSHMR

Kygo

Neelix

Nervo

Oliver Heldens

TIËSTO

Timmy Trumpet

Vini Vici W&W Yellow Claw

Bassjackers

Danny Avila

Mariana Bo

Ostblockschlampen

Will Sparks

Arena Stage mit Acts wie Ann Clue, Camelphat, Kölsch und Charlotte de Witte

Code Black

Deadly Guns

Jebroer

Korsakoff

Paul Elstak

Ann Clue

Boris Brejcha

Camelphat

Charlotte de Witte

Claptone

Fisher

Kölsch

Mark Knight

Paul Kalkbrenner

Vintage Culture

Terminal Stage mit Acts wie Dillon Francis, EDX, Tchami und VIZE

Alan Walker

Dillon Francis

EDX

Fedde Le Grand

Flux Pavillion

Gestört Aber Geil

Hugel

Lari Luke

Lost Frequencies

Lucas & Steve

Malaa

Moksi

Morten

Nora En Pure

Ofenbach

Sunnery James & Ryan Marciano

Tchami

Topic

VIZE

Zeds Dead

Anstandslos & Durchgeknallt

Lexy & K-Paul

Lidsba

Netsky

The Stickmen Projekt

Gladiator Stage / Q-Dance Take Over mit Acts wie D-Sturb, Miss K8 und Psyko Punkz

Adaro

Angerfist

Audiotricz

Brennan Heart

D-Sturb

Dr. Peacock

Frequencerz

Headhunterz

Keltek

MC Villain

Miss K8

Noisecontrollers

Psyko Punkz

Radical Redemption

RAN-D

Rebelion

SEFA

Sound Rush

Sound Rush & Atmozfears Pres. 2^1

Sub Zero Project

TNT

Warface

Wildstylez

Zatox

Second Stage mit Acts wie: Andres Rayel, Cosmic Gate, Infected Mushroom und Ghost Rider

Alpha9

Aly & Fila

Andrew Rayel

Astrix

Avalon

Ben Nicky

Berg

Blastoyz

Bliss

Bubble

Captain Hook

Cosmic Gate

Cosmic Tone

Fabio Fusco

Ferry Corsten

Ghost Rider

ILAI

Infected Mushroom

Jilax

Markus Schulz

Metronome

Morten Granau

NOK

Phanatic

Phaxe

Ranji

Sander Van Doorn Presents Purple Haze

Sonic Species

WHITENO1SE

XYZED

Alle Informationen des Veranstalters sind auf der offiziellen Website von Airbeat One 2022 zu finden.

