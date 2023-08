2raumwohnung beim 45hertz Festival: Aufheizen auf 36 Grad Stand: 11.08.2023 08:19 Uhr 2raumwohnung heizte dem Publikum gestern beim 45hertz Festival ein. Bei blauem Himmel sprang der Funke über: mittanzen, mitklatschen, mitsingen. Besonders treibend waren die bekannten Klassiker in neuen Tanzversionen.

von Franziska Storch

Die Band 2raumwohnung heizt mit guter Laune locker auf 36 Grad. Das Publikum ist begeistert: "Getanzt, durchgeschwitzt, was will ich mehr?", sagt eine Besucherin und ein Besucher findet: "Ich hätte noch drei Stunden länger machen können." Das ist der einzige Wermutstropfen an diesem Abend. Ansonsten sind sich die langjährigen Fans einig: "Wie eh und je. Unverändert. Einfach großartig", meint ein Zuschauer.

2raumwohnung: Reise in die Vergangenheit mit der Kultband

2raumwohnung gibt es schon über 20 Jahre, aber die Band trifft immer noch den Nerv der Fans. Für manche war es eine Reise zurück in ihre Jugend. Doch 2raumwohnung sind längst selbst Kult und gleichzeitig aktuell: textlich und musikalisch.

Die Klassiker der frühen Jahre werden kräftig mitgesungen. Lichtershow und Projektionen - der Abend war auch farblich ein Rausch, ein Wechsel zwischen Rot wie die Liebe, Blau wie das kalte Spiel mit Gefühlen oder Grün wie die Hoffnung. Die drei Pulte auf der Bühne erinnerten an Kraftwerk, parallel nebeneinander und minimal beleuchtet. Die Stimmung kocht. Mitklatschen, mitsingen, mittanzen und - wie eine Zuschauerin sagt - "alle gehen mit einem Ohrwurm nach Hause." Die Songs und Moderationen zielen alle in eine Richtung: Frieden, Freundschaft und Liebe für alle. 2raumwohnung ist noch kein bisschen müde - genauso wenig wie das Publikum.

Atmosphärisches Festival mit Palmen und Rollrasen

Manche im Publikum haben ganz besondere Erinnerungen. "'Bei dir bin ich schön' ist unser Hochzeitslied, weil sie meine Zehn ist", erzählt ein Konzertbesucher. Eine Zehn ist auch dieser Abend: blauer Himmel, ein kleines Gelände und ein heißer Draht zwischen Band und Publikum.

Der weite Parkplatz wirkt hanseatisch und gemütlich: mit Containern als Lärmschutz, Palmen wie im Urlaub und Rollrasen vor der Bühne. Der kommt von einer Gärtnerei in der Nähe und wird nach dem Festival recycelt. Nett und familiär wirkt das Festival. Tatsächlich ist es ein Familienunternehmen der Brüder Frigoni. Daniel und Julian Frigoni haben einen Technoclub im Karoviertel. Das steckt auch im Festivalnamen: 45hertz. "Wir haben den Heinrich-Hertz-Turm und 45, weil unsere Hausnummer in der Karolinenstraße die 45 ist", erzählen sie.

VIDEO: Buntes Programm beim "45Hertz" Festival am Fernsehturm (3 Min)

45hertz bis 20. August - mit Blümchen und Samy Deluxe

Aus dem Karolinenviertel kommt selbst das Essen, getestet von den Brüdern Frigoni - und das schmeckt. Für alle Sinne und die ganze Familie soll das 45hertz sein. Am Sonntag geht es schon nachmittags los - mit Breakdance für Jugendliche und Graffiti-Sprühen an den Containern. Eine kreative Oase mitten in der Stadt, die es zu entdecken lohnt.

Das Festival 45hertz geht noch bis nächste Woche Sonntag. Heute Abend ist Blümchen mit dabei, am Sonntag tritt Samy Deluxe auf und am Montag dreht sich alles um Friseure und Haare.

Weitere Informationen 56 Min Humpe und Humpe Annette und Inga Humpe sind seit Jahrzehnten prägende Persönlichkeiten der deutschen Popmusik. 56 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Kulturjournal | 11.08.2023 | 09:20 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rock und Pop