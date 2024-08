Hämatom beim M'era Luna Festival 2024 Stand: 08.08.2024 16:14 Uhr Am 10. und 11. August findet das M’era Luna Festival in Hildesheim statt. NDR.de überträgt zahlreiche Acts von der Hauptbühne im Videostream. Die Auftritte gibt es im Anschluss auch als Video-on-Demand.

Die Metal-Band aus Speichersdorf in Oberfranken feiert 2024 ihr 20-jähriges Bestehen. Anfänglich spielten Hämatom Kinderlieder im Stil der Neuen Deutschen Härte nach, heute äußern sie sich gesellschaftskritisch. In Gedenken an das 2023 verstorbene Bandmitglied West entsteht derzeit ein neues Album, das Anfang nächsten Jahres erscheint.

Weitere Informationen M'era Luna Festival 2024: NDR.de zeigt viele Acts im Stream Am Wochenende trifft sich in Hildesheim die Schwarze Szene. Tickets sind ausverkauft, aber NDR.de streamt viele Konzerte. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Hallo Niedersachsen | 10.08.2024 | 19:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Musikfestivals