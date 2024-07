Was passiert hinter den Kulissen der Jazzreihe Open.Fundus? Stand: 16.07.2024 15:35 Uhr Was braucht es, damit ein Konzert stattfinden kann? Open Air an einer ganz besonderen Location? In der Hanseatischen Materialverwaltung gibt es regelmäßig spannende Veranstaltungen - wie die Konzertreihe Open.Fundus. Beitrag anhören 5 Min

von Mauretta Heinzelmann

Bei gutem Wetter finden die Konzerte auf der begrünten Sommerbühne und bei Regen im Veranstaltungsraum, dem sogenannten Sahnestück, statt. NDR Kultur wagt einen Blick hinter die Kulissen - in diesem Fall sogar in die Kulissen, denn in der Hanseatischen Materialverwaltung im Hamburger Oberhafen werden Kulissen gesammelt, geordnet, verliehen und auch verkauft.

Die kleinen Dinge sind wichtig

Batte dekoriert gerade das Sonnendeck für das Konzert, welches am Abend stattfindet. "Auch wenn das hier ein sehr großer Ort ist, sind gerade die kleinen Dinge wie die Blumenkästen das, was es am Ende ausmacht, dass es wirklich gemütlich für alle ist", sagt Batte. "Drinnen steht sogar ein ganzes Ruderboot mit Blumenkörben. Wir haben hier ganz viele Blumen in allen Formen und Farben." Batte öffnet später auch die Bar für das Publikum.

Alles hier ist Teamwork. Die Leute aus dem Fundus haben heute in der Hanseatischen Materialverwaltung während der Öffnungszeit Kulissen verliehen und parallel dazu alles fürs Konzert vorbereitet. Auf der Bühne stehen schon Mikrofone und Verstärker, die Techniker Jakob seit dem Vormittag aufgebaut hat, sowie auch Instrumente: Schlagzeug, Cajon und Keyboard. Die wiederum hat Bandleader Benjamin Schaefer mitgebracht, denn es gibt hier zwar mehrere Flügel, aber die sind eher zur Dekoration da.

Konzertreihe in familiärer Atmosphäre

Kata arbeitet für das Veranstaltungsteam. Sie sagt, dass die Veranstaltungen wichtig sind, um den Fundus der Hanseatischen Materialverwaltung zu refinanzieren. Die Konzertreihe Open.Fundus findet hier seit sechs Jahren in sehr familiärer Atmosphäre statt. Heute ist das Thema das Portugiesenviertel. Deswegen gibt es portugiesische Musik.

Und so erklärt Kata die recht eingespielten Abläufe: "Der erste Schritt ist, dass die Technik angeliefert wird, dann haben wir Licht vor Ort und alles kann eingestellt werden. Das Sonnendeck wird aufgebaut und dekoriert. Und wer schon einmal hier war, weiß, dass es jedes Mal anders aussieht. Wir nehmen auch alte Möbel aus dem Fundus und es wird nicht 08/15, sondern mit Liebe dekoriert. Dann wird nur noch die Bar aufgebaut und es kann eigentlich auch schon losgehen."

Vorbereitungen von Benjamin Schaefer & Band

Die Musikerinnen und Musiker sind gerade am Proben: Natalie Greffel, Gesang und Bass, der Gitarrist Carlos Corona, Laura Robles an den Percussions, die Schlagzeugerin Christin Neddens und Benjamin Schaefer am Piano. Vorbereitung, das bedeutet im Falle der Musikerinnen und Musiker viele Jahre, im Grunde ein ganzes Leben, bis zu den magischen Momenten im Konzert.

Benjamin Schaefer, der Bandleader, hat für das heutige Konzert ein Konzept erstellt, Anträge eingereicht, nämlich an den Musikfond und die Hamburgische Kulturstiftung. Er hat die Band zusammengestellt, Stücke ausgewählt und alles organisiert, von der Reise bis zur Unterkunft. Jetzt sprechen die fünf ihre Stücke durch - es geht um den Ablauf, wie genau die Tempi sind und wer wann ein Solo spielt.

"Kunst ist schön, macht aber viel Arbeit"

Jakob Hege ist Tontechniker bei der Hamburger Materialverwaltung. "Es ist ein ziemlicher Aufwand", sagt er. "Es wird alles gemietet. Dann baue ich auf und schau, dass es auf der Bühne für die Musiker*innen gut klingt. Im Konzert achte ich darauf, dass alles reibungslos läuft und danach kommt natürlich noch der Abbau."

Für dieses Konzert arbeitet Jakob Hege von zehn Uhr bis mindestens Mitternacht. Denn es ist wie Karl Valentin sagte: "Kunst ist schön, macht aber viel Arbeit" - und viel Spaß, meint Pianist Benjamin Schaefer.

Open.Fundus: Neuer Termin

Der Live-Mitschnitt der Band mit Natalie Greffel, Laura Robles, Christin Neddens, Carlos Corona und Benjamin Schaefer vom 10. Juli 2024 wird im Laufe des Sommers auf der Homepage von Benjamin Schaefer bereitgestellt. Der nächste Open.Fundus-Termin mit dem Thema "Speicherstadt - Persische Klanggewebe" ist am 04. September 2024.

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Jazz | 16.07.2024 | 09:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Jazz