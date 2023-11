"Überjazz" auf Kampnagel: Abwechslungsreich und überraschend Stand: 03.11.2023 11:58 Uhr 21 Programmpunkte auf drei Bühnen erwarten das Publikum in Hamburg auf dem "Überjazz-Festival" heute und morgen auf Kampnagel. Veranstalter Heiko Jahnke hat NDR Kultur erläutert, wofür das "Über" eigentlich steht.

von Jumoke Olusanmi

"Da geht es in erster Linie darum, dass wir ein sehr genreübergreifendes, sehr offenes, freies Festival betreiben. Also eigentlich sollte man eher den Begriff 'Jazz' aus dem Kopf streichen. Es gibt einen großen Jazz-Bezug - der ist uns auch wichtig -, aber es ist kein Jazzfestival."

So steht heute Abend unter anderem die Songwriterin, Multiinstrumentalistin und Produzentin Salami Rose Joe Louis auf der Bühne. Ihre Musik ist eine Mischung aus experimentellen elektronischen Klängen, die Einflüsse aus dem Jazz und Hip-Hop verbinden.

Bala Desejo: Latin Grammy für Debüt-Album

Seit 2010 bildet "Überjazz" in Hamburg musikalische Entwicklungen ab, deren Einflüsse weit über den Jazz hinausgehen. Jahnke kuratiert das Musik-Programm - für ihn war es ein Muss, auch Bala Desejo einzuladen. Erst 2020 gegründet, ist die vierköpfige Band aus Rio de Janeiro schon hochdekoriert: Ihr Debütalbum gewann den Latin Grammy Award als bestes Pop-Album in portugiesischer Sprache.

"Sie stehen für eine Mischung aus dem, was in den 1960er- und 1970er-Jahren in Brasilien passiert ist. Und das bringen sie wiederum auf eine besondere Art ins Heute: Hier trifft MBB auf Tropicalia. Wenn man ein Herz hat für Musik von OS Mutante bis Nascimento, Messi etc., dann ist das komplett irrsinnig, was da passiert", beschreibt Jahnke die Musik von Bala Desejo.

Labels als Qualitätssiegel und Orientierungshilfe

"Viele Musikinteressierte entdecken heute neue Musik über Algorithmen von Streamingdiensten. Mit der Wahl seiner Künstler*innen zeigt das "Überjazz-Festival", dass es sich lohnt, sich auch mit dem Profil bestimmter Labels zu beschäftigen. Sie können als Qualitätssiegel und Orientierungshilfe dienen", meint Veranstalter Jahnke und fügt hinzu: "Es gibt eine ganze Reihe von Labels, die ich extrem schätze. Es gibt auch viele Labels, deren Künstlerinnen regelmäßig auf dem 'Überjazz' auftauchen, was dann auch kein Zufall ist, weil man die Zusammenarbeit schätzt und sich das programmatisch auch sehr gut mit dem verträgt oder sich widerspiegelt in dem, was wir da machen."

Die Perkussionistin Bex Birch oder der Saxophonist Alabaster de Plume etwa veröffentlichen bei der Plattenfirma "International Anthem" aus Chicago. Eine eigene Bühne hat man bei "Überjazz" dem Münchner Label "Squama" gewidmet. Dort erscheint die Musik der mongolischen Sängerin Enji.

Lokale Verbindungen in die große, weite Welt

Auf dem "Überjazz-Festival" geht es neben internationalen Acts auch um lokale Verbindungen in die große, weite Welt: Vor drei Jahren begegneten sich in Kumasi in Ghana der Hamburger Musiker und Produzent Carsten Mayer und die Highlife-Sängerin Florence Adooni. Pünktlich zum Festival erscheint nicht nur die gemeinsame Single, es wird auch einen Auftritt der beiden geben.

"Ob das wieder irgendwann noch mal dazu kommen wird, weiß man nicht. Von daher würde ich die einmalige Gelegenheit jetzt wahrnehmen", sagt Jahnke. "Es geht zum einen um Florences eigene Musik, und es geht um die Stücke, die man zusammen gemacht hat. Und dann werden noch so ein paar Classics - halt in ganz anderem Gewande - dargeboten. Also 'Urlaub in Kumasi' ist so ein Stichwort. Ich bin sehr gespannt, was dabei rauskommt."

