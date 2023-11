Überjazz Stand: 01.10.2023 12:15 Uhr Das Überjazz Festival auf Kampnagel bringt regelmäßig hochkarätige Künstlerinnen und Künstler in die Hansestadt. Nach zwei Jahren Pause und der Club-Edition findet es nun wieder wie gewohnt statt.

Das Publikum kann sich beim Überjazz auf ein hochkarätig besetztes Line-up freuen. Matthew Halsall aus Manchester stellt sein brandneues Album "An Ever Changing View" vor. Der britische Trompeter feierte schon 2011 beim Überjazz sein Deutschland-Debut. Erstmalig in Hamburg zu erleben, ist Alabster DePlume. Der Saxophonist, Spoken-WordPoet und Aktivist wird nun seinen ursprünglich für 2020 geplanten Auftritt nachholen. Außerdem kehren Eddie Chacon und John Carroll Kirby aus Los Angeles zurück auf die Bühne des Überjazz.

Begeistertes Publikum auf Kampnagel

Wer in die vergangenen Programme blickt, entdeckt seit 2016 nur noch wenig allgemein Vertrautes. Überjazz-Besucher geben einen Vertrauensvorschuss, nehmen an, dass Kurator Heiko Jahnke ein Gespür für kommende Stars oder jedenfalls für aufregende neue Acts hat. Und werden häufig belohnt. Vor allem die brodelnde junge Szene Groß Britanniens hat auf Kampnagel immer wieder eine Bühne und ein begeistertes Publikum gefunden.

Der Mut zum Verlassen ausgetretener Wege ist jedoch für keinen Veranstalter ohne Risiko. Corona-Lockdowns und Inflation haben nicht gerade für ein ideales gesellschaftliches Umfeld gesorgt, und so ist die schwarze Null angesichts gestiegener Produktionskosten und Gagenforderungen immer wieder eine Herausforderung.

Das Überjazz ist Kulturpartner von NDR Kultur.

