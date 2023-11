ELBJAZZ Stand: 10.10.2023 20:56 Uhr Immer im Sommer zeigt das ELBJAZZ viele verschiedene Spielarten des Jazz und der angrenzenden Genres vor der einmaligen Kulisse des Hamburger Hafens.

Seit seiner Gründung im Jahr 2010 durch Tina Heine und Nina Sauer lassen sich jährlich tausende Besucher und Besucherinnen vom ELBJAZZ begeistern. Dann trifft das unverwechselbare maritime Flair der Hansestadt auf musikalische Vielfalt.

Außergewöhnliche Spielorte für den Jazz

An zwei Tagen im Sommer treten bekannte Künstlerinnen und Künstler sowie Newcomer auf, die im direkten, aber auch erweiterten Sinne mit Jazz in Verbindung stehen. Die Open Air- und Indoor-Bühnen des ELBJAZZ befinden sich auf dem Werftgelände von Blohm+Voss, in der Hauptkirche St. Katharinen und auf dem Platz der Deutschen Einheit (HfMT Young Talents). Seit 2017 ist auch die Elbphilharmonie Spielort des ELBJAZZ.

Jazz auf hoher See 2024

TUI Cruises bietet mit Mein Schiff 2024 ein ganz besonderes Jazz-Highlight: Vom 11. bis 19. Mai 2024 geht die Mein Schiff 4 auf Themenreise unter dem Motto "Mein Schiff meets ELBJAZZ". In Kooperation mit ELBJAZZ und der Braunschweiger Band Jazzkantine ist es die erste Themenreise von TUI Cruises mit dem Schwerpunkt Jazz. Die Gäste an Bord können sich dabei auf großartige Konzerte der Musiker von Jazzkantine mit ihrem einzigartigen Mix aus Jazz, Rap und Hip-Hop freuen.

Das ELBJAZZ Festival ist Kulturpartner von NDR Kultur.

ELBJAZZ Blohm+Voss

Hermann-Blohm-Straße 3

20457 Hamburg

Tel. (040) 431 795 944

ahoi@elbjazz.de



