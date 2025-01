10 besondere Konzerte aus über 30 Jahren JazzBaltica Stand: 28.06.2024 10:24 Uhr "JazzBaltica" - das ist nach über drei Jahrzehnten ein klangvoller und bedeutungsvoller Name. Begonnen hat alles im nicht minder bedeutungsvollen Jahr 1991 - ein Jahr nach der Wiedervereinigung.

von Thomas Haak

Inmitten der Auflösung der Sowjetunion, in einer Zeit der Neuordnung des gesamten Ostseeraums entsteht mit der JazzBaltica eines der heute wichtigsten deutschen Jazzfestivals. Wobei die JazzBaltica aus der ArsBaltica hervorging: einer Kulturinitiative, die 1988 vom frischgebackenen Ministerpräsidenten Schleswig-Holsteins Björn Engholm initiiert wurde und im Jahr darauf an den Start ging. Das Schlüsselerlebnis hierzu fand vier Jahre zuvor in der russischen Hauptstadt statt: Björn Engholm traf zusammen mit Willy Brandt auf einen Hoffnungsträger namens Michail Gorbatschow. Danach war dem Ministerpräsidenten in spe klar: Die Welt der Ostsee-Anrainer-Staaten wird schon sehr bald eine andere sein.

Weitere Informationen JazzBaltica 2024: Wie ein riesiges Klassentreffen mit Urlaubs-Atmo Mehr als 18.000 Jazzfans feierten in Timmendorfer Strand, wo internationales Flair auf norddeutsche Brise traf. Ein Highlight: das Konzert von Jazzkantine. mehr

Als Bindemittel zwischen den unterschiedlichen Lebenswelten sollte die Kultur dienen. Wobei der Jazzfan Björn Engholm dabei ab 1989 tatkräftig vom Jazzfan Rainer Haarmann unterstützt wurde, seines Zeichens Ende der 70er Jahre erster Kulturreferent in der von Günter Gaus geleiteten Ständigen Vertretung der Bundesrepublik in Ost-Berlin. Über 20 Jahre sollte Rainer Haarmann ein hochkarätig besetztes Festival leiten, das in den ersten beiden Jahren noch in Kiel über die Bühne ging: 1991 im Audimax der Universität und ein Jahr darauf im Opernhaus.

Die Proben fanden schon damals im Landeskulturzentrum auf Gut Salzau unweit des Selenter Sees statt. Wo sich Rainer Haarmann eines schönen Tages dachte: "Wir haben hier eine so tolle, große Scheune; in der könnten eigentlich auch die Konzerte stattfinden." Seine einzige Sorge war nur, ob auch das Publikum den Weg nach Salzau finden würde. Es fand ihn. Fast 20 Jahre lang.

Im Zuge der Ankündigung der mittlerweile CDU-geführten Landesregierung, ab 2011 die Zuschüsse zum Festival streichen und das Herrenhaus des Gutes verkaufen zu wollen, fand die JazzBaltica 2011 mit gekürztem Etat letztmals in Salzau statt. Danach ging es unter der neuen künstlerischen Leitung von Nils Landgren wieder an die Küste. Zunächst nach Niendorf, danach ein Stück weiter an den Timmendorfer Strand, wo es bis heute stattfindet.

Ein besonderes Anliegen der JazzBaltica war stets, einmalige Projekte anzustoßen, außergewöhnliche Musikerinnen und Musiker zu präsentieren, diese in wechselnden Besetzungen zusammenzubringen und junge Talente zu fördern. In diesem Sinne haben wir zehn Konzerte ausgesucht, von denen das erste am 24. Oktober 1992 im Kieler Opernhaus zu erleben war.

Mehr Jazz

Weitere Informationen Jazz auf NDR Kultur Unsere Sendungen geben fundierte Einblicke in die aktuelle Jazzszene und in die Geschichte des Jazz. mehr NDR JAZZAUDIOTHEK Sie waren früh im Bett und haben unsere Sendung verpasst? Hier können Sie unsere Sendungen hören. mehr JazzBaltica JazzBaltica verwandelt jedes Jahr im Juni den Timmendorfer Strand in eine maritime Kulisse für Jazzmusik. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Der Morgen | 28.06.2024 | 06:50 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Jazz