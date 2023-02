Welthits und wunderschöne Melodien: Burt Bacharach ist tot Stand: 09.02.2023 17:34 Uhr Der US-Songwriter Burt Bacharach ist tot. Der Komponist von Liedern wie "Raindrops Keep Fallin' On My Head" und "I Say A Little Prayer" starb am Mittwoch im Alter von 94 Jahren. Seine Publizistin Tina Brausam bestätigte dessen Tod gegenüber der "New York Times".

Stars wie Dionne Warwick, Aretha Franklin oder Frank Sinatra sangen seine Songs, die immer wieder die Charts gestürmt haben. Als Komponist arbeitete in seiner Karriere häufig mit dem Songwriter Hal David zusammen.

Gemeinsam schrieben sie unter anderem "Raindrops Keep Fallin' On My Head" für den Kultfilm "Zwei Banditen - Butch Cassidy und Sundance Kid" mit Paul Newman und Robert Redford aus dem Jahr 1969. Der Song wurde mit einem Oscar ausgezeichnet.

Lieder für Dionne Warwick prägen Motown-Style der 60er-Jahre

Für Sängerin Dionne Warwick komponierte Bacharach eigens Lieder, die den frühen Motown Style der mittleren und späten 60er-Jahre prägten. Vor nicht allzu langer Zeit erinnerte Burt Bacharach an Warwicks Auftritt in der Carol Burnett Show, als sie 1971 seine Komposition "One Less Bell To Answer" sang.

