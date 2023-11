ProArte Stand: 12.10.2023 09:13 Uhr Seit vielen Jahren stehen die Hamburger ProArte-Abonnementreihen für hochkarätige Klassikkonzerte in der Elbphilharmonie, Laeiszhalle und im Michel.

In zehn verschiedenen Abonnement--Zyklen präsentiert ProArte die großen Namen der klassischen Musik - Gesangsstars und internationale Spitzenorchester neben herausragenden Instrumentalsolisten und Meisterpianistinnen. Aber auch Nachwuchstalente und spannende Musiker und Musikerinnen, die sich auf der immer mehr verschwimmenden Grenze zwischen klassischer und elektronischer Musik bewegen, haben ihren festen Platz im ProArte-Programm.

Klassikstars für Hamburg

Hauptspielstätte von ProArte ist seit 2017 der Große Saal der Elbphilharmonie, wo jährlich ca. 60 Konzerte stattfinden. In der traditionsreichen Laeiszhalle und im Kleinen Saal der Elbphilharmonie ist ProArte in jeder Saison mit etwa zehn Konzerten zu Gast. Aber auch Hamburgs als „Michel“ berühmte Hauptkirche St. Michaelis zählt zu den ProArte-Spielstätten, die vor allem in der Weihnachtszeit für eine besondere Konzertatmosphäre sorgt.

ProArte ist eine Reihe der Konzertdirektion Goette, deren Geschichte bis zum Anfang der 1930er-Jahre zurückreicht, als sich Dr. Rudolf Goette, der mehrere Jahre für die Konzertdirektion Johann August Böhme gearbeitet hatte, selbständig machte.

ProArte ist Kulturpartner von NDR Kultur.

ProArte eine Konzertreihe der

Konzertdirektion Dr. Rudolf Goette GmbH

Alsterterrasse 10

20354 Hamburg



