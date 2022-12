Mit Popmusik gegen Depressionen: Das "Kämpferherz" der "Glüxkinder" Stand: 17.12.2022 09:46 Uhr Für ihr Lied "Kämpferherz" erhält das Osnabrücker Popduo Glüxkinder heute von der Deutschen Popstiftung den Preis für den besten Popsong 2022. Mit dem Lied wollen die Musiker Menschen mit Depressionen auch dazu ermuntern, sich zu zeigen.

von Birgit Schütte

Für die Glüxkinder war "Kämpferherz" von Anfang an ein besonderer Song. "Das ist der emotionalste Song, den wir jemals geschrieben haben, denn er spiegelt Sonjas Geschichte wider", erzählt Songschreiber Markus. "Wir haben unheimlich viel Feedback von Fans bekommen, dass sie genau das Gleiche empfinden."

"Kämpferherz": Sängerin Sonja singt über ihre Depression

In "Kämpferherz" singt seine Duo-Partnerin Sonja von depressiven Phasen, durch die sie selbst immer wieder durch muss. Sie erzählt: "Es gibt so viele Betroffene, aber nur Wenige trauen sich darüber zu sprechen und zu sagen, was sie empfinden. Denn sie sehen das als Schwäche und haben Angst, dass die anderen diese Schwachstelle ausnutzen. Aber es ist so wichtig, das nach außen hin kundzutun. Denn es kommt dann viel zurück, zum Beispiel sagen die Leute 'echt, so ist das?' oder 'solche Phasen hatte ich auch schon'. Es ist beruhigend zu wissen, dass man nicht allein ist."

Sogar Vereine, die Hilfe bei Depressionen anbieten, wie etwa die Deutsche Depressionsliga, haben den Song auf ihre Internetseite gestellt und teilen ihn in den sozialen Medien. Die Glüxkinder haben auch viele Nachrichten von Fans bekommen, die schreiben, wie gut ihnen der Song tut.

Die Krankheit als Teil des Lebens akzeptieren

"Ich wollte die Botschaft weitergeben, dass man sich selbst nicht unterdrückt", erzählt Sonja. "Man sollte akzeptieren, dass es diese Phasen gibt, in denen es einem schlecht geht. Sie sind Teil des Lebens. Bei den meisten, so wie bei mir, bleibt diese Krankheit einfach. Aber man sollte diese Gefühle nicht als Feind betrachten, sondern sie ins Leben einbinden. Und wissen: Es kommen auch wieder Tage, da ist alles gut."

Mit Musik könne man vieles emotional ausdrücken, sagt Markus, der die Musik schreibt. Bei den Glüxkindern geht es dabei nicht nur um Herzschmerz oder Verliebtsein. Sie haben zum Beispiel auch einen Popsong darüber gemacht, dass man anders sein kann als die anderen und auch dazu stehen sollte.

Neuer Glüxkinder-Song über echte Begegnungen

In ihrem neuesten Song "Zwischen jetzt und hier" geht es um Begegnungen im wirklichen Leben, statt dem Zuviel in den sozialen Medien. Auch wenn die Glüxkinder auf diesem Weg sehr viel Austausch mit Fans haben. "Wenn Fans schreiben, dass ein Song sie berührt oder ihnen geholfen hat, ist das eigentlich das Schönste", erzählt Markus. "Ein besseres Gefühl gibt es gar nicht."

