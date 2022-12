Milky Chance: Vom Kinderzimmer auf die Weltbühnen Stand: 15.12.2022 00:01 Uhr Das Duo Milky Chance ist ein Pop-Phänomen, das es so alle Tage nicht gibt. Angefangen hat alles im Kinderzimmer in Kassel. Mittlerweile sind sie weltweit auf Bühnen zu Hause. Am Mittwoch spielten sie in Hannover

Akustik- Rock, Reggae und elektronischen Beats, sowie einer zarten Melancholie, zu der sich gut tanzen lässt - das ist die Musik von Milky Chance. Mit dieser Mischung sind Clemens Rehbein und Philipp Dausch weltberühmt geworden.

Die Popstars aus dem Kinderzimmer

Als Clemens 2012 beginnt, sich intensiver mit dem Gitarrespielen zu befassen und dabei zu singen, geht er noch auf das Gymnasium. Die Songs entstehen da, wo Clemens lebt, in seinem Jugendzimmer. Dort, wo das Bob Marley-Poster an der Wand hängt und die Socken sich auf dem Boden verstreuen, schreibt er seine Lieder. Die Fragmente trägt er zu seinem Kumpel Philipp. Der kennt sich damit aus elektronische Beats zu komponieren und Clemens' Songs damit zu unterlegen. So auch dieses neue Lied, das Clemens mit mit Reibeisenstimme und entspanntem Flow im Keller seines Elternhauses aufnimmt: "Stolen Dance".

Stolen Dance - Ein Welthit via Internet

Eigentlich wollen die beiden Kumpels nach dem Abi auf große Reise gehen und haben sich sogar einen VW-Bus gekauft. Doch daraus wird vorerst nichts. Denn ihr Erstling "Stolen Dance" macht ihnen eine Strich durch die Rechnung. Der Song, den Milky Chance über ein Online Portal vertreibt, verkauft sich in der ganzen Welt und wird ein Megahit.

'Stolen Dance' ist ein Baby und ein Monster. Man denkt sich, da sind doch so viel mehr Songs, hört euch die doch auch mal an, die sind eigentlich viel besser. Aber ohne diesen Song wäre das alles nicht passiert, weil er das Sprungbrett war", erklärt Clemens. Also beschließen Clemens und Philipp, mehr Songs zu schreiben, den VW-Bus zu verkaufen und den Erlös in eine CD-Produktion zu stecken.

Milky Chance sind auch in den USA erfolgreich

Eine kluge Entscheidung. 2013 erscheint ihr Debütalbum, das komplett in Eigenregie entsteht: "Sadnecessary". Zum selbstproduzierten Album gründen Milky Chance gleich noch eine eigene Plattenfirma. "Lichtdicht" siedelt sich in einem ehemaligen Blumenladen in Kassel an. In den USA gehen sie die Zusammenarbeit mit einem Major Label ein. Ihre amerikanischen Geschäftsverbindungen verhelfen Milky Chance zu den großen Auftritten- auf namhaften Festivals, bis hinein in die Late Night Shows. Plötzlich hat Milky Chance einen Auftritt bei Jimmy Kimmel. Dennoch denkt die Band mit gemischten Gefühlen daran zurück. "Das war einer von den Tagen, wo wir probiert haben einfach nur durchzukommen.", erinnert sich Philipp und Clemens ergänzt. "Ich war mega nervös. Das ist da alles so krass durchprofessionalisiert und wir waren blutige Anfänger. Ich habe mich auch nicht so gut gehört, ich habe einen Halbton schiefgesungen, das habe ich später erst gehört. Das war schon ein kleines Desaster."

Dabei passt es doch zu ihrem Image, ein bisschen unperfekt zu wirken, so wie die Haare von Clemens: wild abstehend und dunkelbraun. Philipp sagt dazu: "Die Leuten feiern ihn für seine Frise." "Vielleicht sollte ich sie mir abschneiden, damit die Leute sich nur noch auf die Musik konzentrieren", lautet Clemens' Konter.

"Milky Change" will die Welt zu einem besseren Ort machen

So authentisch und unperfekt die Band auch wirkt, so sehr liegt es ihr daran, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Deswegen fangen sie bei sich selbst an mit ihrem Projekt "Milky Change". Mithilfe einer Managerin für Nachhaltigkeit sorgt die Band dafür, mehr CO2- freundliche Konzerte zu spielen und ihren Merchandise nachhaltig und fair zu produzieren und ihre Fans in einem Blog darüber zu informieren. Vielleicht machen sie es auch für ihre Kinder. Clemens ist inzwischen Vater einer Tochter, Philipp hat einen Sohn.

"One World - Together at home": Milky Chance ist einziger Act aus Deutschland

Den Lockdown haben Milky Chance mehr als passabel überstanden. Denn im Frühjahr 2020 klebt die Band wie alle vor dem Computer, um sich musikalisch auszutauschen. Clemens und Philipp aber machen das in illustrer Gesellschaft. Sie schreiben einen Song zusammen mit ihrem Idol Jack Johnson. Es kommt noch besser. Kurz danach werden sie gefragt, ob sie mit Größen wie Lady Gaga oder Paul McCartney an einem Benefiz teilnehmen. Milky Chance sagen zu und sind der einzige Act aus Deutschland beim "One World - Together at home" Event, das Spenden für die WHO im Kampf gegen das Coronavirus sammelt. Doch weder ein Auftritt im Internet noch ein Videocall können das Live-Spielen ersetzen.

Milky Chance sind wieder auf Tour

In diesem Jahr gehen Milky Chance endlich wieder auf Tour, mit dem aktuellen Album "Colorado" in Gepäck. Das haben sie erstmals mit einem Produzenten zusammen aufgenommen, um "etwas mehr Würze" in ihren Stil zu bringen. Eine Bauchentscheidung, die nach einem Jahrzehnt im Musikgeschäft gereift ist, und ihren Ausgang in einem Kinderzimmer in Kassel nahm.

