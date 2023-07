"Live, die, repeat" - Musik der Hamburgerin Miu im Tatort Stand: 09.01.2023 07:25 Uhr Das Erste hat am Sonntag den vom MDR produzierten Tatort "Totes Herz" gezeigt. Darin: der neue Song "Transience" der Hamburger Sängerin Miu.

von Susanne Hasenjäger

"Es ist eine Verkettung glücklicher Zufälle", erzählt Miu. Im vergangenen Frühjahr saß die Hamburger Musikerin mit ihrem Partner Magnus Landsberg und hat an einem Song geschrieben. "Oft ist es so, dass am Anfang gar nichts da ist , nur so eine Stimmung", sagt Miu. "Ich wollte etwas, das so mantramäßig wiederholend ist. Keine Radiosingle - aber mit Magie und Ehrlichkeit."

"Transience": Der zufällig perfekte Song

Am Ende der Session habe sie gar nicht gewusst, was sie mit dem Song machen solle und dann kam der Zufall ins Spiel. "Wenige Tage danach hat mein Partner Magnus Landsberg einen Verstärker verkauft - und dabei einen Filmmusiker kennengelernt, der einen Song suchte", erzählt Miu. Der Song habe "wie Arsch auf Eimer" gepasst. "Als ob der Song inklusive des Textes für diese Szene geschrieben war", sagt Miu. "Es sind die letzte Szenen , so eine Art Rückblende. Auch in diesem Film geht es um den Wunsch nach Bedeutung."

Während voraussichtlich neun Millionen auf dem Sofa Mius Musik hören, wird Miu selbst den Tatort wohl verpassen. "Ich schippere dann in einer anderen Zeitzone. Aber hoffe, dass wir ganz viele Nachrichten von den Leuten aus Deutschland bekommen, die gucken und ihn hören."

